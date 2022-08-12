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6 минут назад

В США рассказали, признают ли присоединение Донбасса к России

Елена Прошина

Вашингтон не признает присоединения к России территорий Украины, в том числе ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал высокопоставленный представитель правительства, передает «РИА Новости».

В США рассказали, признают ли присоединение Донбасса к России
Фото: ТАССТАСС

По словам чиновника, разведка США имеет подтверждение планирующимся Россией референдумам о присоединении Херсонской и Запорожской областей и Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что Белый дом «не позволит пройти им бесспорно», а также «ответит на это быстро и жестко». Присоединение территорий Украины к РФ противоречит уставу ООН, добавил представитель американского правительства.

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Также он заявил, что в США ожидают манипуляций с результатами референдума со стороны России с целью создания ложного ощущения о том, что граждане Украины желают присоединиться к РФ. По словам чиновника, «есть консенсус» о том, что украинцы против подобных действий и поэтому любые заявления об обратном будут являться ложью.

«Честные референдумы бы показали отрицание идеи присоединения. Любые устроенные РФ референдумы не будут справедливыми и честными», — считает представитель администрации США.

Кроме того он указал на то, что присоединение территорий Украины к России осложнило бы дипломатическое урегулирование конфликта между странами.

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