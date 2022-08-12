Пока вы не уснули: будущее Зеленского и неожиданный союзник России

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Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова назвала зиму одним из союзников России в конфликте, объяснив это проблемами с поставками энергоресурсов на Запад. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.
«Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима», — отметила дипломат.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для президента Украины Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийные шоу. Об этом пишет РИА Новости. Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с лидером республики Леонидом Пасечником и руководителем ДНР Денисом Пушилиным. По поручению президента РФ он провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.
Служба безопасности Украины начала расследование в отношение некого высокопоставленного военного, который допустил утечку секретной информации о планах ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации. Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку Россия может скорректировать свои действия и использовать эту информацию против нас», — написала Маляр в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
Банк России не исключает того, что в мировой экономике произойдет фрагментация. Речь идет о сценарии «Глобальный кризис», следует из проекта доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
«Альтернативный сценарий "Глобальный кризис" предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках», - указано в документе.
В Омске произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что дом располагается на улице 20-ого Партсъезда. Согласно предварительной информации, от его жильцов ранее уже поступали жалобы относительно обрушения кирпичной кладки с торцевой стены здания. Портал Om1.ru сообщает о наличии пострадавших.
В России зафиксировано резкое падение ненефтегазовых доходов федерального бюджета страны. Снижение составило 29% в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина. Теперь они оцениваются в 990 млрд рублей, что является рекордно низким показателем по крайней мере с начала 2011 года.
Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кросна-банк» (Москва). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЦБ. Сообщается, что данный банк - участник системы страхования вкладов. Согласно информации регулятора, кредитной организацией нарушались федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. Кроме того, Центробанк указывает на несоблюдение нормативных актов регулятора – меры к банку принимались неоднократно за последний год.
Суд отправил «скопинского маньяка» Виктора Мохова под домашний арест по делу о сокрытии убийства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Мохов останется под домашним арестом до 7 октября. В течение этого времени ему нельзя общаться с журналистами, пользоваться телефоном и интернетом.
Стоимость российского легкового электромобиля Evolute будет составлять менее 3 миллионов рублей. При покупке новинки по программе льготного автокредитования или лизинга она обойдется примерно в 2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.
Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева и ее супруг комик Павел Воля улетели с детьми из России. Звездная семья решила провести отдых в Турции. Об этом она написала в своем Телеграм-канале. По словам Утяшевой, в Турции она не была уже 10 лет. При этом она призналась, что теперь ей нужно включать режим силы воли, чтобы не набрать лишний вес, потому что «тут выглядит все очень вкусно».