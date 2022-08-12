Пока вы не уснули: будущее Зеленского и неожиданный союзник России

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Посол Украины в США назвала неожиданного союзника России

Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова назвала зиму одним из союзников России в конфликте, объяснив это проблемами с поставками энергоресурсов на Запад. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

«Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима», — отметила дипломат.

Медведев раскрыл будущее Зеленского

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для президента Украины Владимира Зеленского трибунал или возврат в комедийные шоу. Об этом пишет РИА Новости. Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с лидером республики Леонидом Пасечником и руководителем ДНР Денисом Пушилиным. По поручению президента РФ он провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.

На Украине доложили об утечке данных о секретных планах ВСУ

Служба безопасности Украины начала расследование в отношение некого высокопоставленного военного, который допустил утечку секретной информации о планах ВСУ. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечке важной военной информации — в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации. Дело в том, что утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку Россия может скорректировать свои действия и использовать эту информацию против нас», — написала Маляр в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Банк России допустил сценарий «Глобальный кризис»

Банк России не исключает того, что в мировой экономике произойдет фрагментация. Речь идет о сценарии «Глобальный кризис», следует из проекта доклада ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

«Альтернативный сценарий "Глобальный кризис" предполагает усиление фрагментации в мировой экономике. Торговля между странами все больше будет концентрироваться в региональных блоках», - указано в документе.

В российском городе обрушилась часть многоэтажного жилого дома

В Омске произошло обрушение части пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что дом располагается на улице 20-ого Партсъезда. Согласно предварительной информации, от его жильцов ранее уже поступали жалобы относительно обрушения кирпичной кладки с торцевой стены здания. Портал Om1.ru сообщает о наличии пострадавших.

Резкое снижение доходов российского бюджета объяснили

В России зафиксировано резкое падение ненефтегазовых доходов федерального бюджета страны. Снижение составило 29% в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на данные Минфина. Теперь они оцениваются в 990 млрд рублей, что является рекордно низким показателем по крайней мере с начала 2011 года.

ЦБ отозвал лицензию у «Кросна-банка»

Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у акционерного общества «Кросна-банк» (Москва). Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЦБ. Сообщается, что данный банк - участник системы страхования вкладов. Согласно информации регулятора, кредитной организацией нарушались федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. Кроме того, Центробанк указывает на несоблюдение нормативных актов регулятора – меры к банку принимались неоднократно за последний год.

«Скопинского маньяка» отправили под домашний арест

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Суд отправил «скопинского маньяка» Виктора Мохова под домашний арест по делу о сокрытии убийства. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Мохов останется под домашним арестом до 7 октября. В течение этого времени ему нельзя общаться с журналистами, пользоваться телефоном и интернетом.

Названа цена российского электромобиля Evolute

Dongfeng

Стоимость российского легкового электромобиля Evolute будет составлять менее 3 миллионов рублей. При покупке новинки по программе льготного автокредитования или лизинга она обойдется примерно в 2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.

Утяшева рассказала об отъезде из России