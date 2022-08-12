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1 час назад

В Казахстане назвали Россию ненадежным нефтяным партнером

Илья Родин

Депутат мажилиса (парламента) Казахстана Айдос Сарым заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что доверие к России несколько уменьшилось. Она оказалась ненадежным партнером в области поставок энергоносителей.

В Казахстане назвали Россию ненадежным нефтяным партнером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время в приоритете у Казахстана поиск альтернативных путей поставок энергоносителей на международные рынки.

«Как показывают события, которые происходят в стране и мире, Россия является не совсем надёжным партнёром», - уточнил Айдос Сарым.

По его словам, международная повестка, аварии на нефтепроводах и в портах, вынуждают власти республики искать новых партнеров. Совместные проекты будут осуществляться с Ираном, Азербайджаном, Китаем.

Казахстан сменит название марки нефти из-за России

Напомним, ранее СМИ сообщили о планах Нур-Султана продавать черное золото через Азербайджан в обход России.

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