В Казахстане назвали Россию ненадежным нефтяным партнером

Депутат мажилиса (парламента) Казахстана Айдос Сарым заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что доверие к России несколько уменьшилось. Она оказалась ненадежным партнером в области поставок энергоносителей.

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Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время в приоритете у Казахстана поиск альтернативных путей поставок энергоносителей на международные рынки.

«Как показывают события, которые происходят в стране и мире, Россия является не совсем надёжным партнёром», - уточнил Айдос Сарым.

По его словам, международная повестка, аварии на нефтепроводах и в портах, вынуждают власти республики искать новых партнеров. Совместные проекты будут осуществляться с Ираном, Азербайджаном, Китаем.