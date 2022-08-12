В Казахстане назвали Россию ненадежным нефтяным партнером

Депутат мажилиса (парламента) Казахстана Айдос Сарым заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что доверие к России несколько уменьшилось. Она оказалась ненадежным партнером в области поставок энергоносителей.
Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время в приоритете у Казахстана поиск альтернативных путей поставок энергоносителей на международные рынки.
«Как показывают события, которые происходят в стране и мире, Россия является не совсем надёжным партнёром», - уточнил Айдос Сарым.
По его словам, международная повестка, аварии на нефтепроводах и в портах, вынуждают власти республики искать новых партнеров. Совместные проекты будут осуществляться с Ираном, Азербайджаном, Китаем.
Напомним, ранее СМИ сообщили о планах Нур-Султана продавать черное золото через Азербайджан в обход России.