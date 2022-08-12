На границе Эстонии и России образовалась огромная пробка, для прохождения которой потребуется 31 час, сообщает портал GoSwift. Проблемы возникли с выездом из Нарвы, где скопилась живая очередь из 355 автомобилей, ожидающих прохождения границы.
По данным портала, примерное время ожидания в живой очереди составляет 30 часов. Аналогичная ситуация складывается и с автомобилями, которые предварительно забронировали очередь на пересечение границы. Время ожидания по записи — 9 часов.
Как сообщает Фонтанка.ру, в час границу проходит от 1 до 12 машин. При этом люди не могу уехать из очереди, так как смс-оповещение не приходит на российские номера.
У людей истерика. Не купить ни воды, ни еды. Туалет платный, за 1 евро, — поделился россиянин.