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25 минут назад

На границе Эстонии и России образовалась пробка из более 350 машин

News.ru

На границе Эстонии и России образовалась огромная пробка, для прохождения которой потребуется 31 час, сообщает портал GoSwift. Проблемы возникли с выездом из Нарвы, где скопилась живая очередь из 355 автомобилей, ожидающих прохождения границы.

На границе Эстонии и России образовалась огромная пробка
Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look PressMarkus Scholz/dpa/Global Look Press

По данным портала, примерное время ожидания в живой очереди составляет 30 часов. Аналогичная ситуация складывается и с автомобилями, которые предварительно забронировали очередь на пересечение границы. Время ожидания по записи — 9 часов.

Эстония запретит въезд российским туристам

Как сообщает Фонтанка.ру, в час границу проходит от 1 до 12 машин. При этом люди не могу уехать из очереди, так как смс-оповещение не приходит на российские номера.

У людей истерика. Не купить ни воды, ни еды. Туалет платный, за 1 евро, — поделился россиянин.

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