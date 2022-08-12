У голливудской актрисы наступила смерть мозга

Врачи констатировали смерть мозга у пострадавшей в ДТП американской актрисы Энн Хеч, ее отключат от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя актрисы.

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Хеч была госпитализирована 5 августа в ожоговый центр доктора Питера Гроссмана в Калифорнии. До сих пор врачи поддерживали ее жизнь с помощью ИВЛ, она находилась в коме в критическом состоянии. В частности, у нее диагностировали тяжелую гипоксическую травму головного мозга, повреждение легких и ожоги. В сознание после аварии Хеч не приходила, 12 августа врачи констатировали смерть ее мозга, рассказал Variety представитель актрисы.

При этом отключать от системы жизнеобеспечения ее пока не станут. Хеч при жизни решила стать донором органов и сейчас врачи проверяют являются ли оставшиеся неповрежденные жизнеспособными.

«Энн имела огромное сердце. Она считала делом своей жизни распространение доброты и радости. Нам будет очень не хватать ее света», — отметил представитель Хеч.

5 августа актриса на большой скорости врезалась в дом в районе Мар Виста в Лос-Анджелесе. Очевидцы попытались помочь ей выбраться из машины, но она сдала назад, попытавшись уехать, однако снова протаранила стену. После этого ее автомобиль загорелся. На момент приезда скорой Хеч получила серьезные ожоги и была экстренно госпитализирована. Сейчас по факту произошедшего проводится расследование, поскольку в крови актрисы были обнаружены наркотические вещества.