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1 час назад

Баку пригрозил Еревану новой спецоперацией в случае провокаций

Lenta.ru

Баку может провести новую спецоперацию в случае провокаций со стороны Еревана, пригрозил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Баку пригрозил Еревану новой спецоперацией
Фото: ТАССТАСС

«Армянская сторона в очередной раз прибегла к вооруженной провокации, в результате которой был убит один из наших солдат...Однако все увидели и должны видеть, что кровь нашего шехида не осталась на земле. Мы незамедлительно провели операцию "Возмездие", отомстили и жестко наказали противника», — заявил лидер Азербайджана.

По его словам, операция в непризнанной Нагорно-Карабахской республике длилась несколько часов и была показательной для армянской стороны. Политик подчеркнул, что несмотря на кратковременность спецоперации, она была эффективной и показательной. Тем не менее азербайджанская сторона выступила против новой войны с Арменией.

«Потому что Вторая карабахская война показала нашу мощь, и мы добились желаемого военными, а затем и военно-политическими путями. Мы осуществим другие наши мечты, и осуществим их, когда придет время», — объяснил глава государства.

3 августа в Минобороны Азербайджана сообщили, что ВС республики провели спецоперацию «Возмездие», в результате которой азербайджанская армия взяла под контроль несколько господствующих высот в Карабахе, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

«Им нужен Карабах без армян»: новое обострение между Ереваном и Баку

В МИД Азербайджана объяснили обострение ситуации в регионе присутствием там армянских незаконных вооруженных формирований. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, опроверг присутствие войск своей страны в Карабахе.

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