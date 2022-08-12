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15 минут назад

Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата

Ura.Ru

Министерство иностранных дел Черногории без особых причин объявило российского дипломата персоной нон-грата. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

Черногория объявила российского дипломата персоной нон-грата
Фото: ТАССТАСС

«Объявить персоной нон грата из-за деятельности, противоречащей статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Официальная нота об этом решении, в которой был указан семидневный срок для его выезда с территории Черногории, была вручена послу Владиславу Масленикову», — говорится в сообщении МИД Черногории.

При этом в девятой статье конвенции сообщается, что государство пребывания может в любое время заявить, что любой дипломат другой страны является persona non grata — без объяснения причин. Если требования не будут выполнены, сотрудника, которому была вручена нота, перестанут признавать членом представительства.

Черногория входит в российский перечень недружественных стран, который был создан в начале марта этого года. Причиной включения в список стала антироссийская позиция и поддержка введенных Западом санкций, которые в итоге сыграли против тех, кто их придумал. Ограничения были введены из-за российской спецоперации на Украине, проходящей с конца февраля, основная цель которой — спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.

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