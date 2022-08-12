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31 минуту назад

СБУ раскрыла схему вывоза призывников на освобождённую территорию Запорожской области

RT на русском

СБУ раскрыла группу лиц, которая оказывала мужчинам помощь в уклонении от призыва — призывников вывозили на подконтрольную России часть Запорожской области.

СБУ раскрыла схему вывоза призывников из Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Запорожье СБУ раскрыла группу лиц, помогавших мужчинам бежать от призыва во время военного положения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Запорожской областной администрации.

В качестве организатора «схемы» указан житель Мелитополя, который перевозил своих знакомых в город с заранее подготовленной для каждого из них «легендой» о проживающих на освобождённых Россией территориях родственниках или ведении волонтёрской деятельности.

Мужчина оказывал призывникам помощь, предоставляя жильё и способствуя дальнейшему переезду в Крым. Ему вменяют статью о незаконном переправлении людей через государственную границу Украины.

В Госпогранслужбе Украины позже сообщили о похожей ситуации в Харьковской области.

«Пограничники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли схему организации канала незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев», — приводит агентство заявление ведомства.

Группа лиц переправляла призывников из Харьковщины в одно из сёл Богодуховского района на границе, после чего они попадали в Россию, минуя пропускные пункты.

Ранее газета The New York Times информировала, что боевой дух армии Украины снижается из-за набора на улицах в войска тех, кто не хочет участвовать в боевых действиях.

Согласно законопроекту о запрете на выезд из страны мужчин призывного возраста, внесённом в Верховную раду, украинцев с инвалидностью могут призвать на военную службу с их согласия.

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