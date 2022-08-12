Раскрыты детали роскошного отдыха семьи Байдена

Президент США Джо Байден и его семья, включая сына Хантера, проводят свои летние каникулы в прибрежном особняке в Южной Каролине стоимостью 20 миллионов долларов «и не платят ни цента». Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник, близкий к семье.

По его словам, Байден попросил известного спонсора демократов Марию Олвин, вдову основателя хедж-фонда Джеймса Олвина, принять его семью в ее поместье с девятью спальнями на острове Киава. Олвин ответила согласием.

«Они останавливались здесь и раньше и не платили. Они просто друзья», - заявил собеседник NYP.

В преддверии президентских выборов 2020 года Олвин щедро поддержала Байдена, направив на его кампанию 35 тысяч долларов.

В поместье есть большой бассейн, пальмы и «другая пышная растительность для уединения», подчеркивает издание.