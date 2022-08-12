Россиянам позволят покинуть Эстонию после введения запрета на въезд

После того, как Эстония закроет границу для въезда граждан РФ, россияне с шенгенскими визами смогут беспрепятственно покинуть страну. Об этом пишут «Невские новости».

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Как уточнили в посольстве Эстонии в Москве, ограничения вводятся только на въезд. Поэтому, покинуть страну россияне смогут и после 18 августа.

«Также можно будет въехать в Эстонию из других стран ЕС, но только если таможенные службы соседних государств разрешат это», – заявили в посольстве.

Напомним, ранее власти Эстонии приняли решение о запрете на въезд в страну для россиян с шенгенскими визами, выданными Эстонией. При этом новые санкции не коснутся работников дипломатических представительств в Эстонии и членов их семей. Помимо этого, въезжать, по-прежнему, смогут лица, которые ведут международные перевозки и другие категории.