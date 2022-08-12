В Германии ограничат отопление помещений

В условиях энергетического кризиса в Германии, власти страны введут норму предельно допустимой температуры отопления в общественных заведениях, рассказал министр экономики страны Роберт Хабек в беседе с Sueddeutsche Zeitung. По новым правилам, помещения нельзя будет нагревать выше 19 градусов.

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В июле Хабек уже вводил запрет на нагревание бассейнов. Согласно новым правилам, температура отопления будет также ограничена в больницах, социальных учреждениях и прочих общественных местах.

Кроме того, общественные места — больницы, социальные учреждения, конечно, исключительные — будут нагреваться только до 19 градусов, — поделился он.

Кроме этого, в целях экономии электроэнергии в немецких городах будет отключена подсветка зданий и памятников. Рекламные системы также не будут освещаться в Германии.