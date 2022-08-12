Обзор иноСМИ: "твиндемия" в Китае и дырявый ботинок кандидата в премьеры Британии

Китай готовится к «твиндемии» гриппа и ковида

Китайские эксперты в области здравоохранения создали механизм реагирования на «твиндемию» - одновременные эпидемии гриппа и ковида. Об этом рассказала Global Times.

Риск сочетания эпидемии гриппа и COVID-19 грядущими осенью и зимой будет высоким, предупредил главный вирусолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Дун Сяопин. Он рассказал, что в Китае создали систему для мониторинга распространения гриппа и ковида, которая позволит оперативно публиковать предупреждения для населения и проверять пациентов в больницах на разные инфекции. Лу Хунчжоу, директор Третьей народной больницы в Шэньчжэне, предупредил, что взаимодействия между ковидом и гриппом сложны и не изучены до конца.

Британия превращается в «колонию США»

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс раскритиковала Китай из-за мер, принятых в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению опрошенных Global Times экспертов, это лишь подтвердило, что Британия утрачивает свою независимость и превращается в «колонию США».

После заявлений Трасс официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь поинтересовался, если Шотландия вступит в сговор с внешними силами и отделится от Великобритании, будет ли Лондон «сохранять спокойствие, проявлять сдержанность, сидеть и смотреть, как ситуация ухудшается».

Кандидата в премьеры Британии прославил дырявый ботинок

Бывший министр финансов Британии, один из наиболее сильных кандидатов на пост премьера Риши Сунак попал на первые страницы таблоидов благодаря дырявому ботинку, в котором он появился на теледебатах. Как отмечает Mirror, дырявая подошва ботинка Сунака резко контрастирует с историей прошлого месяца, когда он появился на строительной площадке в мокасинах Prada стоимостью примерно в 470 фунтов стерлингов (почти 35 тысяч рублей).

Сунак неоднократно отвечал на комментарии о его дорогой одежде, особенно от министра культуры Надин Доррис, которая хвалила его соперницу Лиз Трасс за серьги стоимостью всего в 4,50 фунта. Mirror отмечает, что Сунак мог намеренно прийти на дебаты в дырявом ботинке, чтобы продемонстрировать близость к народу.

Посол Украины назвала зиму союзницей России

Украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что у России немного союзников, и одним из них остается зима. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению Маркаровой, с наступлением зимы РФ может прекратить поставки энергоресурсов на Запад. Посол предостерегла США от «усталости от Украины» и желания «заняться чем-то другим»: по ее мнению, это придаст силы президенту РФ Владимиру Путину.

Президент Финляндии предупредил о крахе единства Европы

Финский президент Саули Ниинисте допустил, что украинский кризис может привести к краху единства Европы. Об этом он заявил в интервью Maaseudun Tulevaisuus.