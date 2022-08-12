В Грузии предложили ограничить пребывание граждан России в стране

Оппозиционное саакашвилевское «Единое национальное движение» призвало правительство Грузии ограничить срок пребывания в стране гражданам России до одного месяца и ввести жесткие регуляции на получение ими вида на жительства, ведение бизнеса и право приобретать собственность, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат от этой партии Леван Хабеишвили заявил в пятницу, что «Единое национальное движение» также требует обязательного признания въезжающими россиянами территориальной целостности Грузии и «российской оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, на настоящий момент 16 480 граждан России получили вид на жительство в Грузии, зарегистрировано более 3 200 россиян – собственников в Грузии.

Граждане России за последние полгода зарегистрировали в Грузии 6 тыс. ИП, также сказал он.

«Это опасно для Грузии», – сказал Хабеишвили.

Примечательно, что в 2012 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили ввел безвизовый режим для граждан России и лично встречал на границе туристов из РФ.