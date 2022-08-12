Министр в Японии временно стал «беременной женщиной»: видео

В Японии министр по рождаемости решил на себе испытать все тяготы своих соотечественниц в положении. Чиновник надел на себя специальный семикилограммовый «живот», имитирующий состояние беременности, и занимался обычными делами. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующие кадры.

Масаноба Огура провел эксперимент и на себе испытал все нагрузки беременной женщины. После этого он пожаловался на боли в спине, а также сообщил, что столкнулся с проблемами в общественном транспорте.