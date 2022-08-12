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1 час назад

Министр в Японии временно стал «беременной женщиной»: видео

Денис Фьючин

В Японии министр по рождаемости решил на себе испытать все тяготы своих соотечественниц в положении. Чиновник надел на себя специальный семикилограммовый «живот», имитирующий состояние беременности, и занимался обычными делами. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший соответствующие кадры.

Масаноба Огура провел эксперимент и на себе испытал все нагрузки беременной женщины. После этого он пожаловался на боли в спине, а также сообщил, что столкнулся с проблемами в общественном транспорте.

Примечательно, что предшественницей Огуры на этом посту была женщина. Однако ей не удалось справиться с кризисом рождаемости.

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