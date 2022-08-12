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18 минут назад

Сын Пелоси оказался владельцем доли в китайской компании

Никита Бородкин

Сын спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол оказался владельцем доли в китайской технологической компании Borqs Technologies. Как сообщает «Лента.ру», ему принадлежат 700 тысяч акций — он является крупнейшим акционером после гендиректора организации Пэта Сек Юен Чана.

Сын Пелоси оказался владельцем китайской компании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В компании Пелоси работает консультантом совета директоров. Отмечается, что рыночная стоимость Borqs Technologies оценивается в 22 млн долларов.

Пелоси раскрыла причину визита на Тайвань

Напомним, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа обострил отношения между Китаем и США. Пекин неоднократно предупреждал о самых жестких мерах в ответ на действия политика, а китайские СМИ даже призывали сбить самолет.

После отлета Пелоси Народная освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные учения вокруг острова с применением артиллерии, ракет и военно-морских сил. Известно, что Пол Пелоси сопровождал свою мать в провокационной поездке.

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