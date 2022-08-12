Сын Пелоси оказался владельцем китайской компании

Сын спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пол оказался владельцем доли в китайской технологической компании Borqs Technologies. Как сообщает «Лента.ру», ему принадлежат 700 тысяч акций — он является крупнейшим акционером после гендиректора организации Пэта Сек Юен Чана.

В компании Пелоси работает консультантом совета директоров. Отмечается, что рыночная стоимость Borqs Technologies оценивается в 22 млн долларов.

Напомним, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа обострил отношения между Китаем и США. Пекин неоднократно предупреждал о самых жестких мерах в ответ на действия политика, а китайские СМИ даже призывали сбить самолет.