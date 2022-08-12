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38 минут назад

В парламенте Казахстана назвали Россию ненадёжным нефтяным партнёром

Говорит Москваиещё 7

В парламенте Казахстана назвали Россию ненадёжным нефтяным партнёром. Обход поставок сырья активно обсуждается в казахском обществе.

В Казахстане назвали Россию ненадежным нефтяным партнером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил депутат мажилиса Казахстана Айдос Сарым.

«У Казахстана есть только один приоритет — это диверсификация путей доставки топливного сырья на мировые рынки, потому что как показывают события, которые происходят в стране и мире, Россия является не совсем надёжным партнёром. Аварии на КТК и прочие вещи, через которые значительная часть нашего экспорта проходила, это заставляет напрягаться. Поэтому чем дальше, тем больше Казахстан будет искать новые пути, через Китай, Иран, через Азербайджан в Турцию. Мне кажется, это нормальный, честный бизнес».

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Ранее агентство Reuters сообщило о планах Казахстана продавать нефть через Азербайджан в обход России. Речь идёт о 100 000 баррелей в сутки. Национальная компания Казахстана «Казмунайгаз» ведёт соответствующие переговоры с государственной нефтяной компанией Азербайджана. Нур-Султан планирует продавать 1,5 миллиона тонн топлива в год через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан.

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