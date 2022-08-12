В Казахстане назвали Россию ненадежным нефтяным партнером

«У Казахстана есть только один приоритет — это диверсификация путей доставки топливного сырья на мировые рынки, потому что как показывают события, которые происходят в стране и мире, Россия является не совсем надёжным партнёром. Аварии на КТК и прочие вещи, через которые значительная часть нашего экспорта проходила, это заставляет напрягаться. Поэтому чем дальше, тем больше Казахстан будет искать новые пути, через Китай, Иран, через Азербайджан в Турцию. Мне кажется, это нормальный, честный бизнес».