Посол Украины в США рассказала, какой союзник вскоре появится у России

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала зиму одним из "союзников" России в конфликте, в частности, на фоне проблем с поставками энергоресурсов на Запад. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в пятницу.
"Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима", - отметила дипломат.
По ее мнению, РФ может прекратить поставки нефти и газа в Западную Европу по мере приближения зимы, что скажется на простых жителях и снабжении электроэнергией.
"Не все наши партнеры пока провели диверсификацию или уменьшили свою зависимость от них (российских энергоресурсов - прим. ТАСС)", - указала Маркарова.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.