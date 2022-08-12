В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
39 минут назад

Киев прекратил сотрудничество с МВД Белоруссии

Lenta.ru

Киев разорвал соглашение о сотрудничестве между МВД Белоруссии и Украины. О соответствующем постановлении украинского кабинета министров сообщает издание «Судебно-юридическая газета».

Киев разорвал соглашение о сотрудничестве с МВД Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В связи с коренным изменением обстоятельств кабинет министров Украины постановляет: прекратить действие соглашения о сотрудничестве между министерством внутренних дел Украины и министерством внутренних дел Республики Беларусь, осуществленное 6 марта 1992 г. в г. Чернигове», — сказано в тексте документа.

Соглашение предусматривало борьбу двух стран с преступностью, охрану общественного порядка, исполнение уголовных наказаний. Кроме того, в сферу сотрудничества входил розыск пропавших без вести лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и другие пункты.

Помимо этого, договор также включал в себя «обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также архивной информацией».

Стороны также обязались содействовать друг другу в задержании лиц, скрывшихся от следствия и суда, а также взятии их под стражу в необходимых случаях. Ведомства двух стран также были обязаны выдавать лица для привлечения их к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Киев может разорвать отношения с Минском при условии, если Белоруссия вторгнется на территорию страны. По его словам, Киев адекватно оценивает нынешнюю ситуацию и не испытывает иллюзий касательно Минска.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители