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47 минут назад

Кандидат на пост Джонсона пришел на дебаты в дырявых ботинках

Елена Прошина

Бывший министр финансов Великобритании, кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак появился на дебаты в дырявых ботинках. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Кандидат на пост Джонсона пришел на дебаты в дырявых ботинках
Фото: ReutersReuters

При этом, как отмечается, Сунак на встрече с избирателями сел так, чтобы ботинок попал в камеры журналистов. Вероятно, политик пошел на это после недавнего скандала с его туфлями Prada стоимостью почти 500 фунтов.

Telegram-канал SHOT

Однако несмотря на потрепанную обувь на встрече с избирателями, ему все равно задавали вопросы о бассейне за 400 тыс. фунтов в роскошном поместье. И это на фоне того, что простым гражданам рекомендовано экономить на душе.

Напомним, Сунак считается одним из богатейших политиков страны . В мае этого года его общий с женой капитал оценивался в 730 млн фунтов стерлингов. Его состояние нередко подвергается критике.

В мире,Риши Сунак,
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