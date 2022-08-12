Кандидат на пост Джонсона пришел на дебаты в дырявых ботинках

Бывший министр финансов Великобритании, кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак появился на дебаты в дырявых ботинках. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Фото: Reuters Reuters

При этом, как отмечается, Сунак на встрече с избирателями сел так, чтобы ботинок попал в камеры журналистов. Вероятно, политик пошел на это после недавнего скандала с его туфлями Prada стоимостью почти 500 фунтов.

Telegram-канал SHOT

Однако несмотря на потрепанную обувь на встрече с избирателями, ему все равно задавали вопросы о бассейне за 400 тыс. фунтов в роскошном поместье. И это на фоне того, что простым гражданам рекомендовано экономить на душе.