Лукашенко возмутился отсутствием упаковки для продуктов питания

"Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести", - сказал Лукашенко, посещая Минский молочный завод, передает в пятницу агентство БелТА.