Лукашенко возмутился отсутствием упаковки для продуктов питания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минсельхозу до конца года наладить в республике производство упаковки для продуктов питания, поставки которой остановлены зарубежными производителями из-за санкций.
"Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. Чтобы до конца года материал был. Химическая промышленность у нас суперразвитая, а мы не можем клеенку эту произвести", - сказал Лукашенко, посещая Минский молочный завод, передает в пятницу агентство БелТА.
Глава государства напомнил о задаче по импортозамещению, возложив ответственность за налаживание производства упаковки для продовольствия на министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Брыло, а контролировать этот вопрос поручено вице-премьеру Леониду Зайцу.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Вадим Шагойко заявил, что белорусские производители молока испытывают сложности с обеспеченностью упаковкой тетрапак из-за западных санкций. По его словам, белорусские производители ищут новых поставщиков упаковки данного вида, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая и иных дружественных стран. Чтобы не было сокращения объемов и ассортимента продукции, белорусские производители активно перестроились на производство молока в ПЭТ-бутылке и в пленке.