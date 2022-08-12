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45 минут назад

Пока вы спали: российский «убийца танков» и уход ВСУ из Нагорного

Елена Прошина

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Reuters: препарат «Золгенсма» стал причиной смерти двух человек

Швейцарская компания Novartis AG сообщила о двух смертях пациентов, лечившихся ее препаратом от спинальной мышечной атрофии «Золгенсма», сообщает Reuters. В компании заявили, что у обоих пациентов началась острая печеночная недостаточность.

Два смертельных случая произошли в России и Казахстане после пяти-шести недель введения «Золгенсма» и примерно через 1-10 дней после начала постепенного снижения дозы кортикостероидов. «Золгенсма», получивший условное одобрение ЕС в начале 2020 года, обходится более чем в два миллиона долларов на одного пациента. Novartis уведомила органы здравоохранения стран о смертях, подчеркнув, что это «не новый сигнал безопасности». В компании заявили, что «твердо верят в общий благоприятный профиль» соотношения риска и пользы «Золгенсма».

В России закончились испытания «убийцы танков»

Замглавы государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков заявил, что в России завершились испытания обновленной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25. Об этом сообщает РИА Новости.

Артяков рассчитывает, что пушку примут на вооружение в ближайшее время. Улучшенная 2С25 - это бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом. Пушка может преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов и одновременно вести стрельбу, вести боевые действия в горах, тропиках и на болотах.

В ЛНР заявили об уходе ВСУ из Нагорного

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинская армия уходит из поселка Нагорное, расположенного на трассе Лисичанск - Бахмут. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марочко, ВСУ уходят оттуда вместе с вооружениями и техникой. Военные направляются в сторону Соледара, где силы России и ЛНР добились существенных успехов, подчеркнул он.

«Добром не кончится»: в Китае предупредили США

Глава МИД Китая Ван И заявил, что США могут использовать напряженность в Тайваньском проливе для того, чтобы нарастить свое военное присутствие в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дипломат назвал визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиющей провокацией» и «политическим фарсом». Он подчеркнул, что Китай сохраняет бдительность, так как США могут сделать напряженность вокруг Тайваня поводов увеличить военное присутствие и «создать еще более серьезный кризис». В то же время Ван И отметил, что решение стать врагом для 1,4 миллиарда китайцев - «добром не кончится».

Высокопоставленный военный раскрыл тайну ВСУ

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, в стране начали расследование против высокопоставленного военного. Как сообщает «Новое время», предположительно, военный в одном из интервью раскрыл секретные стратегические планы Киева.

По словам Маляр, в этом интервью он рассказывал о вопросах подготовки и организации боевых действий. Замминистра подчеркнула, что «утечка такого рода информации срывает планы ВСУ». По неподтвержденной информации, речь идет о генерале Дмитрии Марченко, который сейчас находится в Николаевской области.

В мире,Видео,Анна Маляр,Дмитрий Марченко,Андрей Марочко,Владимир Артяков,Ростех,ЕС,
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