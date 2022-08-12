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17 минут назад

«Мыться тряпкой»: немцы рассказали об экономии газа и электричества

Мария Иванова

Жители Германии, опрошенные РИА Новости, рассказали, что готовятся вернуться к режиму жизни ГДР из-за необходимости экономить газ и электричество. Некоторые из них выключают воду в душе, когда намыливаются, а другие планируют умываться мокрой тряпкой.

«Мыться тряпкой»: немцы рассказали об экономии газа и электричества
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ожидается, что стоимость электричества и газа в Европе резко возрастет осенью 2022 года. Немецкие коммунальщики прогнозируют рост тарифов более чем на сто процентов.

Российский газопровод «Северный поток», по которому Германия получает газ, работает не на полную мощность с середины июня. В России это объяснили решением Канады, задержавшей возвращение необходимого оборудования - турбины Siemens - в Германию.

«Единственное, что можно сделать в нынешней ситуации, когда счета катастрофически растут - это сократить отопление в квартире», - рассказал один из собеседников агентства.

Другой житель Германии заявил, что решил экономно принимать душ: включать на пару секунд и выключать, когда он намыливается.

«В вопросе принятия душа нам пришлось вернуться к режиму далеких времен ГДР, когда ванные были не у всех и многим приходилось умываться просто тряпкой, смоченной в тазике», - добавил еще один собеседник.

Среди других мер - сокращение времени на душ, использование прохладной воды, отключение USB-зарядок из розеток и стирка при максимум 30 градусах.

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