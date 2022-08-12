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41 минуту назад

Байден раскрыл свои планы на будущее

Елена Прошина

Американский лидер Джо Байден планирует сообщить о своём намерении повторно баллотироваться на промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на ноябрь текущего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении лидера США.

Байден раскрыл свои планы на будущее
Фото: ReutersReuters

При этом неизвестны сроки, когда может последовать соответствующее объявление от главы Белого дома. Агентство указывает, что действующий президент настроен решительно. Оптимизм вселяют успехи последних недель в экономике страны, в том числе остановка инфляции и снижение цен на топливо, а также поддержка конгрессменами ряда законодательных инициатив Байдена.

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Bloomberg также сообщает, что действующий глава государства считает, что в 2020 году был выдвинут кандидатом на пост президента от Демократической партии, поскольку располагал наибольшими шансами на победу над своим соперником, экс-президентом Дональдом Трампом, а через два года ситуация, возможно, повторится.

Тем временем, рейтинги Байдена остаются низкими. Источники в его окружении говорят, что американский лидер не придает им особого значения, тем более что ряд соцопросов указывают, что при необходимости выбора между ним и Трампом большинство граждан США отдают предпочтение первому.

При этом, по данным агентства, планами Байдена довольны не все демократы. Ряд из них уже выразили сомнение в том, что нынешнему президенту, готовящемуся отметить 80 лет, стоит идти на второй срок.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,
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