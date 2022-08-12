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6 минут назад

Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung

ТАСС

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в пятницу помиловал вице-президента Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна, который был приговорен за коррупцию. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Президент Южной Кореи помиловал вице-президента Samsung
Фото: ReutersReuters

В августе 2021 года Ли Чжэ Ён уже был освобожден условно-досрочно из тюрьмы в ходе амнистии по случаю Дня освобождения Кореи, однако для полного восстановления в правах ему требовалось президентское помилование. По данным Минюста, на этот раз президент помиловал 1 691 человека по случаю отмечаемого 15 августа праздника.

В этот список был включен вице-президент Samsung Electronics, но не попал приговоренный к 17 годам тюрьмы за коррупцию экс-президент страны Ли Мён Бак. Он, по данным агентства, был исключен из перечня в последний момент на фоне снижения рейтинга действующего президента. В администрации Юн Сок Ёля сочли, что помилование непопулярного в обществе Ли Мён Бака может снизить уровень поддержки действующего президента.

В 2018 году вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы с отсрочкой исполнения. Его обвиняли в даче взятки бывшему президенту страны Пак Кын Хе.

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