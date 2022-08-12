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45 минут назад

СМИ: В доме Трампа искали документы о ядерном оружии

Елена Прошина

Сотрудники Федерального бюро расследований США во время обыска в имении экс-главы Белого дома Дональда Трампа во Флориде планировали обнаружить секретные документы, связанные с ядерным оружием, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

СМИ: В доме Трампа искали документы о ядерном оружии
Фото: ReutersReuters

Как следует из материала, секретные документы были среди предметов, которые федералы искали в помещении политика.

Источники издания не уточняют, какую именно информацию искали сотрудники ФБР, и касается ли она оружия, принадлежащего США или какой-либо другой стране. Также неизвестно, были ли найдены указанные документы.

Эксперты по секретной информации говорят, что необычный обыск подчеркивает глубокую озабоченность правительственных чиновников по поводу информации, которая, по их мнению, могла быть обнаружена в Мар-а-Лаго и потенциально может попасть в чужие руки. Материалы о ядерном оружии являются особенно конфиденциальными и обычно доступны ограниченному кругу государственных служащих.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что не может обсуждать расследование. Но в публичном заявлении в Министерстве юстиции он объявил, что лично одобрил решение обратиться в суд за разрешением на обыск.

Один бывший сотрудник Министерства юстиции, который в прошлом руководил расследованиями утечек секретной информации, сообщил, что тип сверхсекретной информации, описанный людьми, знакомыми с расследованием, вероятно, заставит власти США попытаться как можно быстрее восстановить конфиденциальные документы, которые могут нанести серьезный ущерб безопасности страны.

В мире,Дональд Трамп,ФБР,
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