В США дали обещание российскому народу

Американские власти хотят, чтобы предпринимаемые Вашингтоном меры в отношении России, не наносили вреда «российскому народу», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Веданта Пателя.

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Так он отреагировал на призыв украинских властей к странам Группы семи (G7) рассмотреть возможность прекращения выдачи виз россиянам. По словам Пателя, США дали понять, что действия не должны наносить вреда и не оказывать значительного влияния на народ России.

«Не с ним у нас разногласия на этот счет», — отметил дипломат во время брифинга.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад должен запретить всем гражданам РФ въезд на свою территорию. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «все страны ЕС и Группы семи прекратить выдачу виз россиянам».