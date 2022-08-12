Раскрыта страна, отказавшаяся идти на уловки США против РФ

Попытки властей Соединенных Штатов склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на российскую нефть не приведут к успеху, сообщает китайская газета South China Morning Post.
Как следует из статьи, поддержать инициативу, разработанную странами «Большой семерки» (G7), Джакарте предложила глава Минфина США Джаннет Йеллен, проведя переговоры с рядом высокопоставленных лиц Индонезии. Глава индонезийского финансового отдела Шри Мульяни заявила, что рассмотрит последствия предложенного Вашингтоном шага, который «повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей».
Как пишет издание, аналитики считают, что Джакарта едва ли поддержит данную инициативу, так как хочет посмотреть на реакцию Китая и Индии. Среди стран «Большой двадцатки» (G20) в этом отношении Пекин и Нью-Дели гораздо показательнее Джакарты, так как Китай — один из крупнейших импортеров нефти из России.
Индонезия придерживается собственной внешней политики, а потому не займет сторону ни западных стран, ни России, сообщает South China Morning Post. При этом страна вряд ли поддержит схему ограничения цен на нефть, поскольку это будет означать введение против Москвы санкций. Отмечается, что объем импортируемой Джакартой нефти из России незначительный.