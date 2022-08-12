Раскрыта страна, отказавшаяся идти на уловки США против РФ

Попытки властей Соединенных Штатов склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на российскую нефть не приведут к успеху, сообщает китайская газета South China Morning Post.

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Как следует из статьи, поддержать инициативу, разработанную странами «Большой семерки» (G7), Джакарте предложила глава Минфина США Джаннет Йеллен, проведя переговоры с рядом высокопоставленных лиц Индонезии. Глава индонезийского финансового отдела Шри Мульяни заявила, что рассмотрит последствия предложенного Вашингтоном шага, который «повлияет на нефтедобывающие страны и их покупателей».

Как пишет издание, аналитики считают, что Джакарта едва ли поддержит данную инициативу, так как хочет посмотреть на реакцию Китая и Индии. Среди стран «Большой двадцатки» (G20) в этом отношении Пекин и Нью-Дели гораздо показательнее Джакарты, так как Китай — один из крупнейших импортеров нефти из России.