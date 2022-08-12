Стало известно, что ФБР искало в поместье Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) во время обысков в имении бывшего президента США Дональда Трампа интересовалось бумагами, связанными с ядерным оружием. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщила газета The Washington Post. Агенты наведались в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 8 августа 2022 года. Визит, по данным СМИ, был связан с делом об обращении экс-лидера Штатов с секретными государственными документами.

Какие именно документы искали спецслужбы — издание не уточнило. Источники не рассказали также, какой стране принадлежит ядерное оружие, о котором говорилось в этих бумагах.

Ядерным оружием сегодня владеют пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Также оно есть у Индии, Израиля, Пакистана и Северной Кореи.

Неизвестно, смогло ли ФБР найти документы. Ведомство отказалось комментировать эту информацию. От общения с изданием на эту тему отказались также представитель самого Трампа и Минюст США.

По мнению экспертов, обыски дома у Трампа говорят о том, что американские власти переживают из-за секретных сведений, которые могут храниться в поместье экс-президента и попасть в чужие руки.

По данным Reuters, силовики обнаружили у Трампа не менее 15 коробок с официальными документами, которые он не вернул федеральному правительству после окончания полномочий.