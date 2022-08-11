Госдеп прокомментировал инициативу Киева о визах для россиян

Замруководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель прокомментировал инициативу Киева о запрете виз россиянам. Он пояснил, что Штаты не желают «вредить» гражданам РФ. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что украинские официальные лица неоднократно обращались к лидерам государств «Большой семерки» и Евросоюза с просьбой закрыть въезд в западные страны гражданам РФ. В частности, в августе к этой мере призвали президент Украины Владимир Зеленский и глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
«Мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счет», - подчеркнул Патель.
Напомним, что визовая политика европейских стран постепенно ужесточается в отношении россиян. Многие государства прекратили или фактически прекратили выдачу разрешений на въезд.
Вместе с тем сохраняется возможность поехать в Болгарию, Италию, Испанию, Грецию.