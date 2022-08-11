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1 час назад

В США заявили о нежелании вредить россиянам визовыми ограничениями

Илья Родин

Замруководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель прокомментировал инициативу Киева о запрете виз россиянам. Он пояснил, что Штаты не желают «вредить» гражданам РФ. Об этом пишет РБК.

Госдеп прокомментировал инициативу Киева о визах для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что украинские официальные лица неоднократно обращались к лидерам государств «Большой семерки» и Евросоюза с просьбой закрыть въезд в западные страны гражданам РФ. В частности, в августе к этой мере призвали президент Украины Владимир Зеленский и глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

«Мы ясно дали понять, что хотим, чтобы наши действия не наносили вреда и не оказывали значительного влияния на российский народ, не с ним у нас разногласия на этот счет», - подчеркнул Патель.

Напомним, что визовая политика европейских стран постепенно ужесточается в отношении россиян. Многие государства прекратили или фактически прекратили выдачу разрешений на въезд.

В США заявили об отсутствии у россиян права «отдыхать в свободном мире»

Вместе с тем сохраняется возможность поехать в Болгарию, Италию, Испанию, Грецию.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Госдеп США,ЕС,
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