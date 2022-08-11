В МАГАТЭ оценили угрозу ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на заседании Совбеза ООН, что «немедленная угроза» ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что в марте 2022 года российские военные взяли Запорожскую АЭС под свой контроль. Военнослужащие ВСУ постоянно обстреливают территорию станции. Удары участились в последние две недели.

«По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует», - подчеркнул Гросси.

Он уточнил при этом, что ситуация может измениться к худшему в любой момент.

Чиновник призвал как можно скорее прекратить боевые действия в районе станции. Он добавил, что необходимо организовать поездку сотрудников МАГАТЭ на атомный объект.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что атаки украинских военнослужащих на ядерные объекты могут привести к катастрофе. Последствия от нее будут сопоставимы со взрывом на Чернобыльской АЭС.