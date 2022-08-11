В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
32 минуты назад

В МАГАТЭ оценили угрозу ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Илья Родин

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на заседании Совбеза ООН, что «немедленная угроза» ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует. Об этом пишет РИА «Новости».

В МАГАТЭ оценили угрозу ядерной безопасности на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в марте 2022 года российские военные взяли Запорожскую АЭС под свой контроль. Военнослужащие ВСУ постоянно обстреливают территорию станции. Удары участились в последние две недели.

«По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует», - подчеркнул Гросси.

Он уточнил при этом, что ситуация может измениться к худшему в любой момент.

Генсек ООН выступил с призывом по ситуации на Запорожской АЭС

Чиновник призвал как можно скорее прекратить боевые действия в районе станции. Он добавил, что необходимо организовать поездку сотрудников МАГАТЭ на атомный объект.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил, что атаки украинских военнослужащих на ядерные объекты могут привести к катастрофе. Последствия от нее будут сопоставимы со взрывом на Чернобыльской АЭС.

Он пояснил также, что у российских военных «нет никаких причин обстреливать Запорожскую АЭС», дополняет ТАСС.

В мире,Рафаэль Гросси,Василий Небензя,МАГАТЭ,Совбез ООН,ООН,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители