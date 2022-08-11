В США раскрыли предупреждение Си Цзиньпиня Байдену

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 28 июля предупреждал американского лидера, что сейчас не время для разжигания полномасштабного кризиса из-за предстоящего визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации близких к руководству Китая источников издания, председатель КНР открыто выразил сожаление, что месяцы дипломатических усилий не смогли остановить Пелоси от поездки на остров, и предупреждал Байдена о последствиях такого визита.
Си Цзиньпин также подтвердил отсутствие намерений КНР начинать войну со Штатами и подчеркнул, что сторонам следует «поддерживать мир и стабильность».
Издание отмечает, что опасения Китая связаны с возможным «эффектом домино», вслед за визитом Пелоси, при котором все больше иностранных политиков будут посещать Тайвань, усиливая желание острова признать свою независимость.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на фоне усиления напряженности около Тайваня британскому МИД стоило бы спрашивать с посла Соединенных Штатов в Лондоне.