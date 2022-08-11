В США раскрыли предупреждение Си Цзиньпиня Байдену

Председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 28 июля предупреждал американского лидера, что сейчас не время для разжигания полномасштабного кризиса из-за предстоящего визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации близких к руководству Китая источников издания, председатель КНР открыто выразил сожаление, что месяцы дипломатических усилий не смогли остановить Пелоси от поездки на остров, и предупреждал Байдена о последствиях такого визита.

Си Цзиньпин также подтвердил отсутствие намерений КНР начинать войну со Штатами и подчеркнул, что сторонам следует «поддерживать мир и стабильность».

Издание отмечает, что опасения Китая связаны с возможным «эффектом домино», вслед за визитом Пелоси, при котором все больше иностранных политиков будут посещать Тайвань, усиливая желание острова признать свою независимость.