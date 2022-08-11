ООН оправдала решение Эстонии закрыть границу для россиян

Эстония проводит свою суверенную политику, закрывая границы для россиян с шенгенскими визами, выданными эстонскими властями. С такими словами решение Таллина оправдал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик , передает РИА Новости.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что страна закрывает границы для граждан России, которым республика ранее выдала шенгенскую визу. В МИД добавили, что сделали исключения для некоторых граждан. Так, въезд не будет запрещен сотрудникам дипломатических представительств в Эстонии, членам их семей и лицам, занимающимся международными перевозками.