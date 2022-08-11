Читатели британской газеты с критикой отозвались на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Лидер Украины пожелал захватить полуостров Крым. Свое мнение выразили читатели британской газеты Daily Express

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«Если наше идиотское правительство поддержит его [президента Украины Владимира Зеленского] в этом [наступлении на Крымский полуостров], цены на энергоносители будут высокими в течение десятилетий», — пишет Destiny84.

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Он считает, что одобрение таких планов может привести страны Европы к кризису.

«Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно», — прокомментировал john5678.

По его мнению, Зеленский специально пытается «выкачать» побольше финансов с Западных стран, выпрашивая военную и гуманитарную помощь.

«Пески, Авдеевка и Донецк. За этими населенными пунктами украинской обороны нет. Вы говорите о русских потерях, а цифра, приведенная Беном Уоллесом в июне, такая же, как и в июле, оценивается в 75 000 человек», — прокомментировал Jumbo wannabe.

Он также подметил, что американские РСЗО HIMARS, на которые «делаются большие ставки», уязвимы. Также уже уничтожена половина комплексов американского вооружения.

Пользователь Klingon warrior убежден, что все санкции и ограничения после окончания СВО будут сняты с России, так будут заключаться новые контракты на поставки ресурсов. «Зеленский, конфликт с Россией закончится, когда Евросоюз сольет тебя и заключит соглашение с Москвой о поставках энергоносителей», — написал комментатор.

Mr. Marmaduke уверен, что просьбы Зеленского о поставке оружия и иной помощи сильно выкачивает деньги с Европы. Санкции против России также наносят удар по странам, которые их приняли. «Он дорого обходится Европе», — добавил он.