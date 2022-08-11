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12 минут назад

Врачи поставили Саакашвили 17 диагнозов

Елена Прошина

Брат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Георгий Саакашвили заявил, что врачи поставили политику 17 разных диагнозов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Врачи поставили Саакашвили 17 диагнозов
Фото: ReutersReuters

В данный момент Михаил Саакашвили находится на лечении в больнице, куда он попал после длительной голодовки. Сообщается, что он похудел на 11 кг и фактически не принимает пищу.

«Он очень слаб. Выяснилось, что за последние два-три дня ему поставили еще три диагноза, следовательно, в Грузии ему не становится лучше. Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации, и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три», – рассказал Георгий.

1 октября прошлого года Михаил Саакашвили был задержан на территории Грузии. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, Саакашвили обвиняется ещё в целом ряде уголовных преступлений. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили останется в тюрьме надолго и будет отбывать весь положенный срок.

Саакашвили объявил голодовку

Напомним, что ранее Михаил Саакашвили заявил, что собирается уйти из политики.

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