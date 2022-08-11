В Британии заявили о стремительном разрушении страны из-за Украины

Украинский кризис, потянувший за собой стремительный рост цен на топливо и товары, а также стареющее население разрушают экономику Британии, сообщает The Telegraph.
Автор Бен Райт жалуется: "Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, все дорого, а мы заняты спорами о причинах бед".
Он приводит прогноз консалтинговой компании Cornwall Insight, утверждающей, что счета за ЖКХ взлетят с 1971 фунта стерлингов до 3581 в октябре и до 4266 - к следующему январю. Этот рост поглотит 14 процентов доходов средней британской семьи. А бедные вряд ли осилят такие расходы.
Автор считает также, что Британия перестает нормально функционировать и приводит пример, как в одной части страны запрещено использовать шланги для полива ради экономии, а в другой, на севере Лондона, вода прорывает магистрали и затапливает город.