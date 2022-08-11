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20 минут назад

Швеция начала выполнять условия Турции ради вступления в НАТО

Ura.Ru

Швеция согласилась выполнить условия Анкары и экстрадировала гражданина Турции для ратификации членства страны в НАТО. Об этом сообщил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон

Швеция начала выполнять условия Турции ради вступления в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Речь идет о турецком гражданине. Он был осужден за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах. Верховный суд [Швеции] в обычном порядке рассмотрел вопрос и пришел к выводу, что препятствий для экстрадиции нет», — приводит слова Йоханссона Reuters.

Он отмечает, что, по его информации, мужчина был приговорен в Турции к 14 годам тюремного заключения по нескольким обвинениям в мошенничестве с банковскими картами. Задержанный, который имеет курдские корни, заявлял шведским властям, что его осудили за отказ от срочной службы по религиозным причинам.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не станет поддерживать членство Швеции и Финляндии в НАТО до тех пор, пока они не выполнят свои обязательства. По его словам, эти страны «оказывают поддержку террористическим организациям», поэтому для положительного решения Турции, они должны «прекратить поддержку террористов». До этого лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу.

Реджеп Эрдоган,НАТО,
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