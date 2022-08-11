Россия взяла под контроль на Украине месторождения на триллионы долларов

Москва после начала спецоперации взяла под контроль большое количество месторождений на Украине. Общая стоимость полезных ископаемых оценивается в $12,4 трлн. Об этом пишет The Washington Post.

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Канадские аналитики из компании SecDev подсчитали, что Украина потеряла 63% месторождений угля, 42% разнообразных металлов, 33% редкоземельных ресурсов, 20% газа, 11% нефти. Под контроль российских военных попали урановый и золотой рудники, крупный известняковый карьер.

Кроме того, военный конфликт привел к приостановке важных инвестиционных проектов в энергетической и добывающих сферах.

По данным газеты, находящиеся в настоящее время на контролируемых Россией территориях ископаемые используются при производстве высокотехнологичных изделий. В том числе, в авиационной промышленности и при изготовлении смартфонов.