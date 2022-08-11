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41 минуту назад

WP: Россия взяла под контроль на Украине месторождения на 12,4 триллиона долларов

Илья Родин

Москва после начала спецоперации взяла под контроль большое количество месторождений на Украине. Общая стоимость полезных ископаемых оценивается в $12,4 трлн. Об этом пишет The Washington Post.

Россия взяла под контроль на Украине месторождения на триллионы долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канадские аналитики из компании SecDev подсчитали, что Украина потеряла 63% месторождений угля, 42% разнообразных металлов, 33% редкоземельных ресурсов, 20% газа, 11% нефти. Под контроль российских военных попали урановый и золотой рудники, крупный известняковый карьер.

Украина приостановит экспорт угля и газа

Кроме того, военный конфликт привел к приостановке важных инвестиционных проектов в энергетической и добывающих сферах.

По данным газеты, находящиеся в настоящее время на контролируемых Россией территориях ископаемые используются при производстве высокотехнологичных изделий. В том числе, в авиационной промышленности и при изготовлении смартфонов.

Европейским странам после потери украинских ресурсов будет сложно найти альтернативу импорту сырья из РФ и КНР, поясняет редакция.

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