Пока вы не уснули: требование Запада к Зеленскому и арест газа на Украине

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На Западе потребовали от Зеленского признать военные преступления

Редактор Politico Пол Тейлор заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит признать военные преступления, а не обвинять Amnesty International в поддержке России. В противном случае, по мнению Тейлора, Украина может потерять общественную поддержку на Западе. Ранее Amnesty International опубликовала доклад о действиях украинской армии. Правозащитники заявили, что украинские военные размещали боевую технику в жилых районах, больницах и школах, ставя жизни мирных жителей под угрозу.

На Украине арестовали сжиженный газ у компании "Укрнафта"

Суд на Украине арестовал остатки нереализованного «Укрнафтой» сжиженного газа, компанию уличили в противоправной реализации топлива в апреле-мае 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Госбюро расследований страны. Отмечается, что суд передал остатки сжиженного газа Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Решение приняли на основе материалов уголовного производства ГБР, касающихся противоправной реализации топлива компанией в течение апреля-мая 2022 года.

В России предложили повысить МРОТ

МРОТ в России задумали увеличить до 30 тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, который будет внесен в Госдуму в четверг, 11 августа. В случае его принятия мера начнет действовать с 1 января 2023 года. Речь идет о законопроекте «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда» - его и будет вносить группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Россия стала родиной нового штамма коронавируса

В России обнаружен новый гибрид штаммов COVID-19 «омикрон» и «дельта», который пока не был выявлен в других странах. Ему дали название «российский дельтакрон». Об этом РБК рассказал американский ученый Дмитрий Прусс. По его словам, штамм обнаружили при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга. Подобный штамм, сочетающий в себе фрагменты геномов омикрона и дельты —большая редкость, так как дельта практически исчез.

Экс-посол США: русские не имеют права отдыхать в свободном мире

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что русские не имеют права «отдыхать в свободном мире». Об этом пишет Телеграм-канал Ura.ru.

«Ни один русский не имеет права отдыхать в свободном мире. Это привилегия, особенно сегодня», - заявил Макфол.

Он также подчеркнул, что тех россиян, кто пытается из-за рубежа отстоять права человека в РФ, следует поощрять за их стремления.

«Возьмите ее, вот она»: Шольц предложил РФ забрать турбину для «Севпотока»

Россия должна прекратить использовать «иллюзорные аргументы» и наконец забрать газотурбинный двигатель Siemens для «Северного потока 1», который полностью готов к поставке, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на большой летней пресс-конференции, передает РИА Новости. Он напомнил, что лично позаботился о том, чтобы все смогли увидеть агрегат и понять, что он готов к работе.

«Скопинский маньяк» признался в новом преступлении

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«Скопинский маньяк» Виктор Мохов признался, что помогал скрыть следы убийства, произошедшего в его доме, и переносил тело погибшего знакомого во двор заброшенного дома. Как сообщает РИА Новости, Следственный комитет опубликовал кадры допроса мужчины — он показал место, где был спрятан труп. По версии следствия, 2 августа в компании приятелей Мохов отмечал день ВДВ у себя дома. Во время застолья между гостями произошла драка, в ходе которой один из мужчин получил смертельную травму и скончался. После происшествия Мохов помог друзьям скрыть следы убийства.

Поставки российской нефти в Венгрию возобновились

Министерство технологии и промышленности Венгрии сообщило о возобновлении поставок нефти в стране по нефтепроводу «Дружба». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

«С ночных часов нефть снова непрерывно поступает из России через Украину в Венгрию по трубопроводу «Дружба», - указало агентство.

Гимнастка Полстяная рассказала об ультиматуме Латвии

Гимнастка Елизавета Полстяная рассказала об ультиматуме Латвии. От спортсменки потребовали отказаться от российского гражданства в обмен на возможность представлять Латвию на соревнованиях. Об этом сообщает «Матч ТВ». По ее словам, ей предлагали отказаться от гражданства России в обмен на выступление на чемпионате мира, представляя Латвию. В противном случае, ее исключат из сборной.

Уехавший из России Галкин начал учить новый язык