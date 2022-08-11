Турецкий МИД упрекнул две страны за невыполнение обязательств

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу рассказал, что на 26 августа запланирован саммит Турции, Финляндии и Швеции. Дипломаты обсудят вопрос членства в НАТО скандинавских стран. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что 28 июня был подписан меморандум, в котором оговаривались обязательства Швеции и Финляндии. Главы МИД скандинавских стран пообещали Анкаре наладить взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, выдать преступников.
Чавушоглу подчеркнул, что Турция готова провести переговоры с Хельсинки и Стокгольмом. При том, что как письменные обязательства, закрепленные в меморандуме, так и устные обещания не были выполнены.
По его словам, первая встреча с шведскими и финскими дипломатами состоится 26 августа.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что страна не пойдет ни на какие уступки. До тех пор, пока северные страны не выполнят все требования по борьбе с терроризмом, Анкара не поддержит их членство в альянсе.