Турецкий МИД упрекнул две страны за невыполнение обязательств

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу рассказал, что на 26 августа запланирован саммит Турции, Финляндии и Швеции. Дипломаты обсудят вопрос членства в НАТО скандинавских стран. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что 28 июня был подписан меморандум, в котором оговаривались обязательства Швеции и Финляндии. Главы МИД скандинавских стран пообещали Анкаре наладить взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, выдать преступников.

Чавушоглу подчеркнул, что Турция готова провести переговоры с Хельсинки и Стокгольмом. При том, что как письменные обязательства, закрепленные в меморандуме, так и устные обещания не были выполнены.

По его словам, первая встреча с шведскими и финскими дипломатами состоится 26 августа.