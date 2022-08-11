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1 час назад

При обстреле ВСУ Запорожской АЭС пострадало здание МЧС

Lenta.ruиещё 2

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пострадало находившееся рядом здание МЧС. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

При обстреле ВСУ Запорожской АЭС пострадало здание МЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в результате удара украинских военных здание получило сильные повреждения. Он также уточнил, что всего в район части МЧС прилетело пять ракет ВСУ.

Ранее в администрации области сообщили, что ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи (ЛЭП) подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

В мире,Владимир Рогов,
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