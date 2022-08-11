При обстреле ВСУ Запорожской АЭС пострадало здание МЧС

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) пострадало находившееся рядом здание МЧС. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате удара украинских военных здание получило сильные повреждения. Он также уточнил, что всего в район части МЧС прилетело пять ракет ВСУ.