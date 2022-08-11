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6 минут назад

На Тайване зафиксировали активность самолетов и кораблей КНР неподалеку от острова

Илья Родин

Минобороны Тайваня заявило в социальных сетях об очередных маневрах Китая. По данным ведомства, НОАК направила к острову 21 самолет и шесть кораблей. Об этом пишет РИА «Новости».

Китай направил к Тайваню шесть военных кораблей
Фото: TwitterTwitter

Отмечается, что по состоянию на 17-00 (12-00 мск) в районе острова были обнаружены шесть кораблей и 21 самолет Народно-освободительной армии Китая.

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Часть их них, в том числе истребители J-11 и Су-30, а также бомбардировщик JH-7, в общей сложности 11 машин, пересекли так называемую «срединную линию». Тайбэй, в свою очередь, отправил воздушный патруль и развернул системы ЗРК.

Напомним, что визит главы Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань существенно ухудшил отношения между Пекином и Тайбэем. КНР начала серию маневров в районе острова. Было объявлено, что военные учения будут проходить на постоянной основе.

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