Китай направил к Тайваню шесть военных кораблей

Минобороны Тайваня заявило в социальных сетях об очередных маневрах Китая. По данным ведомства, НОАК направила к острову 21 самолет и шесть кораблей. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Twitter Twitter

Отмечается, что по состоянию на 17-00 (12-00 мск) в районе острова были обнаружены шесть кораблей и 21 самолет Народно-освободительной армии Китая.

Часть их них, в том числе истребители J-11 и Су-30, а также бомбардировщик JH-7, в общей сложности 11 машин, пересекли так называемую «срединную линию». Тайбэй, в свою очередь, отправил воздушный патруль и развернул системы ЗРК.