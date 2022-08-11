Британец сменил имя на «Пожарный Выход»

«Пожарный Выход», ранее известный как Деано Уилсон, рассказал, что сначала поменял имя ради шутки и не думал, что оно принесет ему популярность. Правда, девушку британца эта новость не обрадовала.

Кроме того, британец добавил, что получает свою порцию славы и на работе. Коллеги стали чаще приносить ему документы на подпись, чтобы потом посмеяться, увидев в бланке имя и фамилию. Впрочем, сам «Пожарный Выход» признался, что ему больше нравится не собственная слава, а улыбки людей.