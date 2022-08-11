Британец сменил имя на «Пожарный Выход» и считает, что стал самым известным человеком в городе, пишет Mirror.
«Пожарный Выход», ранее известный как Деано Уилсон, рассказал, что сначала поменял имя ради шутки и не думал, что оно принесет ему популярность. Правда, девушку британца эта новость не обрадовала.
«Ее уже тошнит от надписей про пожарные выходы», — рассказал мужчина.
Кроме того, британец добавил, что получает свою порцию славы и на работе. Коллеги стали чаще приносить ему документы на подпись, чтобы потом посмеяться, увидев в бланке имя и фамилию. Впрочем, сам «Пожарный Выход» признался, что ему больше нравится не собственная слава, а улыбки людей.
«У людей всегда такая разная реакция, мне очень интересно наблюдать за ними», — добавил мужчина.
Ранее безработному в Уэльсе пришлось сменить имя, чтобы найти работу.