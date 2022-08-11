Над Запорожской АЭС в Энергодаре заметили дым. ОБ этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на пользователей соцсети.

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале, что украинские военные продолжают массированный обстрел Энергодара и территории Запорожской АЭС.

«Зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции – рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения», — написал он.

По его словам, на небольшом участке загорелась трава, пострадавших нет.

Он отметил, что еще пять снарядом упали в районе пожарной части, расположенной неподалеку от АЭС.