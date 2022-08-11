Шольц оценил возможность запретить россиянам шенгенские визы

По его словам, Германия возлагает ответственность за конфликт на Украине на руководство РФ, но не на обычных россиян. Шольц подчёркивает, что на данный момент в этом была основная идея антироссийских санкции ЕС, а если бы они были направлены против всех «включая невиновных», это ослабило бы их общий эффект.