Шольц оценил возможность запретить россиянам шенгенские визы

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «с трудом» представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз для россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Германия возлагает ответственность за конфликт на Украине на руководство РФ, но не на обычных россиян. Шольц подчёркивает, что на данный момент в этом была основная идея антироссийских санкции ЕС, а если бы они были направлены против всех «включая невиновных», это ослабило бы их общий эффект.
Напомним, что ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в кабмине ФРГ нет единого мнения по вопрос о прекращении выдачи виз гражданам России. В данный момент ЕС обсуждает возможность включения этого запрета в седьмой пакет санкций против РФ.