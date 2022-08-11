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55 минут назад

Шольц назвал условия для возможного визита Путина в Германию

Илья Родин

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал на пресс-конференции, что не думал о возможности визита президента РФ Владимира Путина в ФРГ. Он пояснил, что это возможно, но только при соблюдении ряда условий, в том числе, прекращения спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

«Что касается вопроса, когда Путин снова [приедет с визитом] в Германию, - об этом я пока не размышлял», - ответил на вопрос журналиста Шольц.

На последующий вопрос, об условиях поездки российского президента, канцлер подчеркнул, что возобновление отношений двух стран на уровне глав государств возможно после прекращения спецоперации и заключения мирного договора.

Шольц прокомментировал запрет на выдачу виз россиянам

Политик уточнил, что из-за действий России на Украине правительству Германии приходится выделять значительные денежные средства на бундесвер. Кроме того, именно из-за них введены ограничительные меры по всему миру.

По словам Шольца, основной задачей западных стран является принуждение России к миру с Украиной. При этом мир должен быть «справедливым», без навязывания каких-либо условий со стороны Москвы.

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