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1 час назад

В США заявили об отсутствии у россиян права «отдыхать в свободном мире»

Lenta.ru

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что россияне не имеют права «отдыхать в свободном мире». Об этом он написал в Twitter.

В США заявили об отсутствии у россиян права «отдыхать в свободном мире»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это привилегия, особенно сегодня», — подчеркну дипломат. При этом он призвал поощрять граждан, желающих покинуть страну и «пытающихся бороться за свободу и права человека в России из-за рубежа».

10 августа экс-посол Макфол предложил ввести специальный налог для россиян, которые хотят въехать на территорию стран Запада. «Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть затем переданы в Фонд реконструкции Украины», — выступил он с инициативой на фоне обсуждения санкций Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам.

В США предложили налог на въезд для россиян

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С соответствующим требованием выступал президент Украины Владимир Зеленский. По мнению украинского лидера, граждане России «должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию».

В мире,Владимир Зеленский,Майкл Макфол,ЕС,
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