Мэр Берлина предложила Украине мусоровозы в разговоре с Вованом и Лексусом

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видеозапись своего разговора с мэром Берлина Франциской Гиффай от лица мэра Киева Виталия Кличко. Глава города обсудила с пранкерами гуманитарную помощь и ситуацию с беженцами.
В ходе разговора «Кличко» заявил, что часть гуманитарной помощи была разворована. Мэра в ответ выразила надежду, что помощь удастся вернуть и ее получить «хоть кто-то»
Затем «Кличко» сообщил Гиффай, что на Украине рассматривают законопроект о возвращении всех украинских мужчин призывного возраста в страну.
Он заявил, что Киев мог бы направить в Германию своих «уполномоченных лиц» или полицейских, чтобы помогать в поиске таких беженцев.
«Честно скажу, я думаю и практически в этом уверена, что использование сил правопорядка, то есть украинской полиции, в Германии будет очень, очень сложным делом», - ответила Гиффай.
«Кличко» возразил, что можно обойтись и без украинских полицейских, после чего мэр ушла от ответа на вопрос и предложила помочь Киеву как-нибудь еще, к примеру, направить в город немецкие мусоровозы.
Ранее Вован и Лексус поговорили с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Алмейдой от лица Кличко. Он пообещал помочь с депортацией на Украину украинцев призывного возраста, заявив, что это «не проблема».