Мэр Берлина предложила Украине мусоровозы в разговоре с Вованом и Лексусом

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали видеозапись своего разговора с мэром Берлина Франциской Гиффай от лица мэра Киева Виталия Кличко. Глава города обсудила с пранкерами гуманитарную помощь и ситуацию с беженцами.

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В ходе разговора «Кличко» заявил, что часть гуманитарной помощи была разворована. Мэра в ответ выразила надежду, что помощь удастся вернуть и ее получить «хоть кто-то»

Затем «Кличко» сообщил Гиффай, что на Украине рассматривают законопроект о возвращении всех украинских мужчин призывного возраста в страну.

Он заявил, что Киев мог бы направить в Германию своих «уполномоченных лиц» или полицейских, чтобы помогать в поиске таких беженцев.

«Честно скажу, я думаю и практически в этом уверена, что использование сил правопорядка, то есть украинской полиции, в Германии будет очень, очень сложным делом», - ответила Гиффай.

«Кличко» возразил, что можно обойтись и без украинских полицейских, после чего мэр ушла от ответа на вопрос и предложила помочь Киеву как-нибудь еще, к примеру, направить в город немецкие мусоровозы.