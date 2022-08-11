Зеленский завуалированно раскритиковал Германию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее сообщил, что жителям Европы следует готовиться к тому, что им нужно будет «заплатить цену» за поддержку Украины. Он отметил то, что ситуация вокруг этой страны напрямую влияет на европейские государства.