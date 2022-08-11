Зеленский завуалированно раскритиковал Германию

Президент Украины Владимир Зеленский требует от «страны, которая блокирует финансирование для Украины», незамедлительно решить данный вопрос. Речь идет о Германии, передает РИА Новости.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что именно ФРГ блокирует выделение украинской стороне 8 млрд евро.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее сообщил, что жителям Европы следует готовиться к тому, что им нужно будет «заплатить цену» за поддержку Украины. Он отметил то, что ситуация вокруг этой страны напрямую влияет на европейские государства.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины будет крайне трудоемкой работой. По словам канцлера, она будет более масштабной, чем «план Маршалла». Так, потребуется выделить «миллиарды», указал Шольц.