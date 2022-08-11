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28 минут назад

Шольц рассказал, скучает ли он по Меркель

Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что общается со своей предшественницей Ангелой Меркель, отвечая на вопрос, не скучает ли он по ней. Об этом сообщает RND.

Шольц рассказал, скучает ли он по Меркель
Фото: ReutersReuters

Вопрос о бывшем канцлере Шольцу задали во время его летней пресс-конференции. Политик в течение нескольких лет был министром финансов в правительстве Меркель.

«Мне нравится говорить с ней по телефону, но мне также нравится быть канцлером», - ответил он.

Ранее Шольц заявил, что поддерживает политику, которую Меркель проводила в отношении России.

Он отметил, что поддерживал и решение Меркель выступить против членства Украины НАТО.

Канцлер подчеркивал, что не видит причин сомневаться в решениях Меркель, так как «политика мирного сосуществования не может быть ошибочной».

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