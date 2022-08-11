В школе Кабула произошел взрыв

В одной из школ афганской столицы Кабула произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщили в эфире телеканала Al Arabiya, передает ТАСС.

Как сообщили на телевидении, одним из пострадавших стал директор учебного заведения. Правительство талибов («Талибан», запрещенная в РФ террористическая организация) информацию об инциденте никак не прокомментировало.